南茂Q4表現優於預期 股息配發率近88% 估今年業績可年增高個位數

封測大廠南茂 (8150) 去年第四季表現亮眼，毛利率季增 3.3 個百分點達 22.8%，單季每股淨利 0.71 元，優於市場期待的 0.65 元；累計南茂去年全年獲利達 11.03 億元，每股淨利 1.37 元，公司大方配息 1.2 元，配發率近 88%；展望今年，估營收可年增高個位數百分比。南茂去年第四季合併營收 49.72 億元，不單僅季減幅度僅 0.7%，也年增 12.8%，平均毛利率達 22.8%，季增 3.3 個百分點，主要取自 COF 封測漲價、標準型 DRAM 訂單回流，及認列金價上漲利益，單季歸屬母公司稅後淨利達 5.17 億元，季增 17.5%，年增 2.2 倍，單季每股淨利 0.71 元，優於市場預期。



合計南茂去年表現，營收達 184.80 億元，年增 3.0%，平均毛利率達 18.6%，年增 0.6 個百分點，營業利益 21.00 億元，全年歸屬母公司稅後淨利達 11.03 億元，每股淨利 1.37 元。



而南茂董事會決議，每股通股擬配發 1.2 元現金股利，股息配發率約達 88%，以南茂昨日收盤價 26.7 元計算，現金殖利率達 4.5%。



展望 2019 年，南茂董事長鄭世杰表示，第一季因為全球半導體市場景氣低迷，加上農曆春節導致工作天數減少，營收表現會較上季修正，但今年仍可維持成長趨勢，預估全年營收可年增高個位數百分比，毛利率目標為 16-20%，若記憶體好轉毛利率有機會到財測上緣，而 2019 年成長動能仍來自於驅動 IC、TDDI，以及 12 吋 COF 擴產皆有產能保障協議。2018 年資本支出 50 億元，2019 年資本支出為營收的 20-25%。

