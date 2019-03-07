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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月07日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          68740         0    00655L 國泰中國A50正2         -6500         0  
00677U 富邦VIX                 6636         0    00636  國泰中國A50            -5699    -70433  
2303   聯電                    4347      4344    00672L 元大S&P原油正2         -3902         0  
3037   欣興                    2379      8055    2888   新光金                 -3761    -11965  
2409   友達                    2342      8730    2834   臺企銀                 -3474    -22065  
2340   光磊                    1771      2086    2002   中鋼                   -3409      3831  
00634R 富邦上証反1             1732         0    2344   華邦電                 -2882     -1171  
1301   台塑                    1693     -2398    00633L 富邦上証正2            -2755         0  
2633   台灣高鐵                1412      5888    2448   晶電                   -2556     -2064  
2475   華映                    1297      1089    2882   國泰金                 -2551    -13935  
00693U 華頓S&P黃豆             1191         0    1605   華新                   -2487    -24729  
2330   台積電                  1165     17652    0050   元大台灣50             -2407       210  
2885   元大金                  1042     15177    2408   南亞科                 -1913    -14186  
00656R 國泰中國A50反1           733         0    1101   台泥                   -1783     -2624  
1326   台化                     704     -4353    2317   鴻海                   -1702    -10855  
2618   長榮航                   576      6871    8150   南茂                   -1492     -3285  
6116   彩晶                     563      8004    00739  元大MSCI A股           -1476    -46605  
00671R 富邦NASDAQ反1            515         0    2610   華航                   -1469     -6860  
6412   群電                     514      1618    3481   群創                   -1394     -1508  
006207 FH滬深                   511         0    00643  群益深証中小           -1357      6181  
00708L 元大S&P黃金正2           500         0    2474   可成                   -1169     -3984  
2883   開發金                   486    -21737    1312   國喬                   -1108     -5120  
2383   台光電                   477      2426    006206 元大上證50             -1089         0  
2823   中壽                     476      6502    2353   宏碁                   -1073     -1007  
9904   寶成                     462      8081    00642U 元大S&P石油             -952         0  
2838   聯邦銀                   444      1552    2887   台新金                  -929    -14338  
3653   健策                     436       837    00639  富邦深100               -886     -4563  
1102   亞泥                     401      2001    2884   玉山金                  -884     -2428  
2439   美律                     394       490    8215   明基材                  -881     -1922  
4927   泰鼎-KY                  393      -558    3231   緯創                    -820       592  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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