【華冠投顧】盤後分析：賣壓未止 還會修正

劉彥良 分析師

228 連假前夕分析台股本週有回檔壓力，果然連續兩個交易日台股都見到賣壓出籠。雖指數終場下跌 44 點勉強守住十日線，但賣壓尚未宣洩完畢，故研判指數還會向下修正，下檔強支撐在頸線 10148 點和月線 10155 點。

上市櫃合計 863 家走跌，中小型股賣壓較重，所以前波漲幅較高的個股就要特別小心，像是奇鋐 (3017)、和鑫(3049)、廣明(6188) 和立端 (6245) 等等，尤其是靠題材但沒有實質業績的公司，投資朋友更要逢高拔檔。

目前漲勢仍多數集中在股價 2 字頭甚至以下的低價股，代表散戶持續回流股市但中實戶和大戶的買盤並不積極，這種現象也導致個股昨強今弱的現象屢見不鮮，如欣興 (3037)、康舒(6282)、傳奇(4994)、網龍(3083)、亞獅康 - KY(6497) 的表現都是如此。

進入三月份，我所要強調的選股邏輯還是在財報和籌碼的搭配，像是已經公告年報的寶一 (8222) 和安集 (6477)，亦或是尚未公告但財報數字可期的晟德(4123) 和宣德(5457)，都是基本面良好同時籌碼流向法人、主力或大戶手中。這些個股今天紛紛改寫波段新高，所以投資朋友可照這個方向好好掌握獲利的契機。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。