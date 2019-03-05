「恐慌」才是佈局良機

IMF、世界銀行等機構日前紛紛示警，今、明兩年全球市場將逐漸進入景氣趨緩階段，而這個時期投資往往最為困難，股市經常大幅震盪，讓投資人無所適從！尤其是引領全球牛市近 10 年的美股，在去年 9 月底觸頂後，標普 500 指數與納斯達克指數皆重挫逾 20%。然而，在中美談判轉趨樂觀下，標普 500 指數自去年 12 月底的低檔，至今年 2 月 20 日大幅回升逾 18%。而這宛如雲霄飛車般的走勢，往往讓投資人進退兩難。

根據歷史經驗，全球股市多數時間處於正向成長循環，在景氣趨緩下更是逢低加速累積資產好時機，一旦市場回升，可輕鬆獲取獲利甜美果實。回顧 MSCI 世界指數近 20 年來走勢，每一次上漲的「大循環」，皆會面臨伴隨而來的回檔『小循環』，而每一次全球市場在破底、恐慌後，往往隨之而來的是大波段揚升行情。

例如 2000 年網路科技泡沫、2008 年金融海嘯兩次大幅回調修正時期，MSCI 世界指數皆大幅下挫逾 50%，然而後續上漲波段分別高達 138%、149%，印證了在面臨黑天鵝事件，如能把握低檔進場，正是個人資產及財富擴增的大好時機。

倘若投資人沒有信心在低檔進行大筆金額投資，不妨可以透過定期定額的小額投資方式，在低檔參與市場投資機會。假設我們在市場最恐慌時期，如 2008 年 9 月 (雷曼破產引發全球崩跌) 開始對 MSCI 世界指數進行定期定額扣款。



資料來源：Bloomberg，期間為 2008.9.30-2018.12.31，以每月月底最後一個交易日，定期定額投資 10000 元為固定金額，計算方式採簡單報酬率回溯計算。

從上圖中，可以發現在連續扣款 7 次後 (即 7 個月)，投資報酬率即開始由負轉正，之後無論歷經市場幾次突發大小事件，股市高度波折，迄今依然能維持正向報酬率。這顯示透過定期定額掌握低檔扣款時機，並在市場低檔時獲取更多投資單位數，一旦市場快速翻揚時，將大幅增進獲利，提升整體資產報酬率。

對於一般薪資族群來說，每天忙碌工作通常無暇關注市場變化，透過定期定額，以紀律投資的方式，不需考量進場時間點，即可架構一個全面性的理財計劃，來達到個人理財目標。因為，定期定額自動就能做到分散投資時點，只要與時間為友，克服投資心魔，市場波動總會過去，雨後總會有絢爛彩虹出現！

以 MSCI 世界指數為例，投資時間為 2007.10.1-2018.12.31，此段期間歷經金融海嘯前高點、海嘯後低點，及 2018 年 Q4 全球大幅下殺，更可明確看出多空循環下之真實報酬。根據推算，自上述期間任何一個月進場，連續扣款達 3 年，正報酬機率達 98%，扣款達 5 年、10 年正報酬機率更是高達 100%！

資料來源：Morningstar Direct，以 MSCI 世界指數估算，2007.10.1~2018.12.31，自任何一個月份投資 1、3、5、10 年之平均報酬率。計算方式為初始投入金額 10,000 元，以每月月底最後一個交易日，定期定額投資 10000 元為固定金額，採簡單報酬率回溯計算。

股神巴菲特有句投資名言：「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪，若我們無法克服人性弱點，就更應讓紀律帶您投資致勝！毋須費心判斷股市高低檔進場時機，只要有規律定額投資好紀律，搭配適時停利好策略，就可輕鬆掌握獲利機會！

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