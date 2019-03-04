多項數據不佳 美國經濟依舊強勁

去年 12 月，美國經濟似乎悽悽慘慘，2019 年初期依舊乏善可陳。然而，真正重要的指標在於企業是否持續徵人，答案則是肯定的。

某些指標顯示美國經濟似乎萎靡不振。12 月零售銷售與消費者支出大幅下降，消費者支出更創下自 2009 年以來最大降幅。美國大部份的經濟均已開始下滑。

例如，去年年底，抵押貸款利率上升，導致房屋市場重創，2 月製造業成長創 2016 年川普勝選以來最慢成長速度。

美國經濟的確已經減緩。許多經濟學家預期今年第一季 GDP 成長率僅 1% 或更低。

然而，某些負面的經濟數據，恐嫌誇大。因為 12 月及 1 月，美國部份政府關門長達 35 天，打亂了政府評估經濟的能力。

近來，聯準會 (Fed) 宣布暫停進一步升息，提供了經濟大幅助益。此舉使得美國股市大幅上漲，較低的抵押貸款利率，也可望促進房屋銷售。

一項最重要的數據 -- 勞工市場 -- 依舊強勁。

自去年 10 月以來，美國新增就業達 100 萬人，單單 1 月便增加了 30.4 萬人。

失業率由去年底的 49 年低點 3.7% 小幅上升至 4%，但其上升係因有更多美國人重新進入勞工市場，找尋工作，美國工作職缺數量也創新高點。就業數據足以顯示美國經濟依舊強勁。

週五，美國將公布 2 月就業報告。預期 2 月新增就業人數不太可能再如 1 月般強勁，年初的嚴寒天氣是一項變數。

但分析師預估，美國 2 月新增就業將達 18 萬人，依舊健康。失業率可能持平於 4%，甚至下降至 3.9%。

就業才是最重要的數據。美國經濟的主要推手為消費者支出，就業則是消費者支出的根本。

更好的數據是，個人收入與支出創下自 2007 至 2009 年經濟衰退結束以來，最快成長速度，通貨膨脹下降也拉抬了家庭的購買力。

如果美國勞工市場開始下滑，最初的跡象將顯示在每週的初次申請失業金人數。

所謂初次申請失業金人數，係一項失業指標，目前仍處於 50 年低點。

另一項值得注意的是工作職缺。2018 年底，美國工作職缺上升至 730 萬個，創新高點，甚至高過美國官方統計的失業人數。

1 月工作職缺數量若下降，並不足為奇。華爾街矚目的是勞工市場是否有大幅緊縮跡象。