高盛：全球經濟成長重新升溫 「金髮女孩」反彈恐將結束

去年底全球市場一波大跌之後，外界加大對全球經濟成長放緩的擔憂，美國聯準會急速由鷹轉鴿，並開啟了此後股市的大反彈。不過，就在一些數據公布後，聯準會的決策者恐怕又得頭痛了，不過這次擔心的卻是相反方向的進展。

近日公布的數據中，美國經濟第 4 度放緩的幅度小於預期，全年增速寫下 3 年新高。而中國公布的 2 月財新製造業 PMI 則大幅反彈，來到 3 個月的新高。如果這樣的趨勢持續，全球經濟仍將表現強勁，通膨有望重新回歸。

如此一來，人們想像中的聯準會「暫時升息」，將失去最主要的理由，而縮表提早結束的計畫，可能也會擱置不管。交易員可能會發現，市場再度 180 度大轉彎，恐怕現在又要重新回到「好消息就是壞消息」的情境了。

金髮女孩反彈恐將結束

這正是高盛的 Christian muller glissman 提出的觀點。他主張，過去 2 個月，市場出現了「金髮女孩」式的反彈。全球經濟的表現不過熱，又不太冷，正好支持了股市上揚的條件。但現在這樣的金融環境已經結束，聯準會很快會發現，如果不趕快調整政策，他們可能又要落後給曲線，市場的熊爪撕碎了金髮女孩的夢想。

Mueller-Glissman 警告，由於市場過快反彈，現在聯準會定價與標普 500 指數之間，存在著重大脫節。此外，市場不僅預計未來 12 個月不會升息，還猜測未來 2 年內可能轉為降息。

美股表現與 Fed 升息預期差距擴大 (圖表取自 Zero Hedge)

在高盛眼中，這似乎與風險資產表現，以及最近的通貨再膨脹和總體經濟逆風轉向，而發出的看漲信號並不一致。

除此之外，包括高盛在內，人們對聯準會升息次數的看法也是反反覆覆。去年 12 月，高盛預期今年會有 4 次升息，如今已經轉為 1 次升息。但支持他們判斷的數據依據，似乎又在改變。

聯準會要重新考慮政策方向

高盛指出，美國金融狀況指數 (FCI) 已經回復到聯準會政策態度轉向前的水準，這意味著，美國通膨的回升，將再次引發人們對聯準會升息的擔憂。以上週美國債市的表現來看，10 年期公債殖利率連續 3 天上揚，來到近 1 個月的高點。

美國金融狀況指數回到先前水準 (圖表取自 Zero Hedge)

與此同時，高盛也承認，聯準會可能會容忍過度通膨的出現，如此一來，投資人會加大股票而非債券的投資曝險，這可能導致更大程度上的通貨再膨脹。

美國總統川普可能會因為聯準會的大開綠燈，帶來資產泡沫累積而高興，但這也代表泡沫破裂回歸均值的痛苦增大，是投資人必須面對的潛在問題。