房市下滑及貿易赤字擴大 美國第四季GDP成長幅度縮小

去年春夏兩季，美國經濟強勁成長。隨後因房屋市場下滑及貿易赤字擴大，2018 年第四季美國經濟轉為疲軟。但消費者與企業依舊表現熱絡。

美國政府週四公布，第四季國內生產毛額 (GDP) 年率成長 2.6%。

接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，第四季 GDP 為成長 1.9%。

去年第三季，美國 GDP 成長 3.4%，第二季更成長達 4.2%。

2018 年底，美國經濟成長下滑，使得全年成長率自 2005 年以來，首度未能達到 3%。

2018 年，美國 GDP 成長 2.9%，符合 2015 年水平。

耶誕節前不久，美國開始部份政府關門，可能使得經濟成長率未能達到 3%。美國經濟研究局說，政府關門使得第四季經濟成長率減少了 0.1 個百分點。

第四季，消費者支出 -- 經濟的主要引擎 -- 成長 2.8%，可謂健康。家庭支出不如前兩季，但已足以維持經濟穩定。

此外，企業投資較預期強勁。

讓人意外的是，企業庫存價值增加 971 億美元，甚至高於第三季。其他已公布經濟報告顯示，庫存應會減少。

一如預期，房屋市場再度疲弱，新增營建投資下降 3.5%，連續第四個月下降。

拖累經濟的另一項因素為貿易赤字擴大。第四季進口上升 2.7% 出口僅上升 1.6%。報復性關稅，全球經濟轉弱及美元走強，使得美國出口商受到壓力。