美股盤中─官員進行聽證會 印巴緊張升高 道瓊下跌180點

美國股市週三中場下跌，道瓊一度下跌達 180 點。投資人關注聯準會 (Fed) 主席鮑爾及貿易官員進行的聽證會。印度與巴基斯坦緊張升高，增加了股市利空。

台北時間 00:13

道瓊工業平均指數下跌 144.42 點或 0.55% 至 25913.56。

Nasdaq 指數下跌 38.09 點或 0.50% 至 7511.21。

S&P 500 指數下跌 11.05 點或 0.41% 至 2782.85。

美國貿易代表萊特海澤在眾院撥款委員會進行聽證會。川普總統延後對中國商品加徵關稅的截止期限，中美之間的貿易緊張因而降低。

Fed 主席鮑爾亦在眾院委員會進行聽證會。週二，他告訴參院銀行委員會說，央行的貨幣政策仍然具有耐心。他並表示美國經濟展望大致良好，但正面臨國外的挑戰。

分析師說，如果他的目標是盡可能平淡，以免影響市場，他算是成功了。鮑爾前次的臨場表現，引發了市場動盪。鮑爾上任並不久，但他學會了訊息一致的重要性。

過去幾個月，Fed 遭到市場抨擊，投資人擔憂 Fed 政策已定，即使經濟情況轉弱，亦將持續緊縮信用。

但近來，Fed 官員則表示未來的政策將具有耐心，包括升息及縮減資產負債表，均將耐心以對。

系列政治消息，亦使得投資人謹慎。

巴基斯坦說，擊落兩架印度戰機，並在克什米爾執行了空中攻擊。2 月 14 日，基地設在巴基斯坦的武裝人員在印度控制的克什米爾地區進行了自殺炸彈攻擊，造成至少 40 名印度警察死亡。週二，印度對其所稱的訓練基地發重了空襲，衝突風險因而升高。

此外，川普總統與北韓領導人金正恩今日將進行會晤。投資人關注平壤的核武僵局，及逾 70 年的敵意是否得以化解。