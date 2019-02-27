【華冠投顧】連假後台股如何看待?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、3545 敦泰、3034 聯詠、4947 昂寶 KY、2327 國巨。

台股盤勢分析:

回測十均

年線壓力加大，台股早盤小跌 - 5 點開出，雖然一度由黑翻紅；但是在權值股的賣盤壓抑下，指數全場都在平盤下遊走，終場小跌 - 2 點作收，收在 10389 點，成交量 1335 億。

本周台北股市成功『挑戰年線』後，高檔賣壓又開始放大；中、小型股輪動加速，不少短線強勢股也出現快速拉回的表現。基本上，目前台股結構並沒太大改變；延續我們先前所說… 多頭從 1/4『破底翻』至今，指數已經大漲千點；在賣壓沒有宣洩下，盤勢等待的是一個時間點。這二天外資期貨多單明顯已經止步，再加上現貨連續的買超，但指數卻沒有出現相對的漲勢。因此，展望下星期的盤勢，建議投資朋友還是要小心應對；不排處有『回測十均』的可能!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1795 美時、2413 環科、6158 禾昌、3293 鈊象、6477 安集、2601 益航、6615 智慧… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4943 康控 KY、2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、2478 大毅、3376 新日興… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。