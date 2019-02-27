【日盛投顧】長假效應賣壓有限

◆盤勢分析



1. 台股週三因長假效應及 MSCI 調整等效應影響，雖曾因一度拉回整理，但在亞股上漲激勵之下，加上受限於年線 10480 附近壓力，終場指數下跌 2.38 點，跌幅 0.02%，收在 10389.17 點，成交金額為 1335.00 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

(1) 量能：價跌量縮，量仍在月均量 1131 億元之上。

(2) 均線：低檔月線與季線已翻揚中，所以中期低檔有支撐，但因台股本波從 1/4 低點 9319 點一路上漲到 10416 點，波段漲幅最高約 17.7%，加上年線壓力已近，且 228 長假到來，故週三早盤出現量縮，而出現拉回整理，短線將以 12/3 高點 10148 點作為主要支撐區，即在 10200~10450 點間整理，待長假後觀察國際股市變化後多空雙方再伺機而動。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9K 值已來到 94.6 至 94.2，進入超買區，因此上檔空間將不大。

3. 櫃買指數漲幅 0.34%，收在 137.39 點，因週二量增價跌，且週二指數有再創新高點 138.21 點，但年線壓力 139 點已近，加上短線 KD 技術指標已自高檔向下交叉，週三盤中低點 136.15 點，創下近 6 天交易日中新低點，雖拉回幅度不大，但卻也顯示高檔在進行換手整理，短線較大壓力在年線約 139 點附近，故將採輪漲整理，重點類股在遊戲類與設備類。

4. 法人籌碼：三大法人合計 + 19.94 億元；外資 + 45.35 億元、投信 - 12.11 億元、自營商 - 13.30 億元。



面板、NB、系統整合、運輸、製鞋等族群長假前仍見攻勢

1. 電子類股:

(1) 面板族群: 由於 2409 友達搶進當紅的可折疊智慧手機領域，也帶動包括 3481 群創、3049 和鑫與 3557 嘉威等股走勢，因族群營運獲利仍不穩定，短線暫視落後補漲。

(2) NB 相關族群: 近期高股息殖利率買盤走強中，部分落後 NB 股也出現補漲，包括 2376 技嘉、2324 仁寶與 3706 神達等股走強，由於股息穩定，可長期追蹤觀察。

(3) 系統整合族群: 因業績表現佳，包括 3147 大綜、4953 緯軟和 5310 天剛等股走強，因部分個股尚有軋空壓力，因此中期可追蹤其走勢。

2. 非電子類股

(1) 運輸族群: 因 MSCI 季度調升權重中有 2618 長榮航與 2603 長榮等，因此運輸業包括 2633 台灣高鐵等股也跟漲，短線長假效應，運輸業或有機會短線營運受益。

(2) 製鞋族群: 因將進入 Q2 旺季，買盤持續關注於此，包括 9904 寶成與 9910 豐泰等股走強，因長期營運佳，可長期做追蹤。