【永豐期貨】台指選擇權盤前－陸股漲多歇息 台股狹幅震盪收平

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 14 點至 10352 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 39.55 點，電子期逆價差擴至 - 2.01 點，金融期逆價差擴至 - 3.13 點。現貨部分，三大法人買超 38.51 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 997 口至 32248 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 996 口至 60384 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 895 口至 29418 口。

週一美股震盪收高，但上檔反壓浮現，使週二亞洲股市普遍都在平盤附近開出，而美股電子盤跌幅擴大加上陸股漲多修整，也讓台股多頭熄火，多空雙方於平盤對峙，整體盤勢呈現狹幅整理直至收盤，盤面上權值股漲跌互見，類股方面電子、金融指數小幅下跌，而台塑化、南亞、中鋼等傳產類股則相對強勢，終場加權指數上漲 0.62 點或 0.006%，收在 10391.55 點，成交量能 1397.21 億，較前一日增加 42.94 億。整體而言，週二日 K 開高走低以平盤作收，高檔量增顯示盤勢呈現高檔僵持，由於明日週選擇權結算後將面臨 228 連假，加上漲多修整的陸股在台股收盤後再擴大了部分跌幅，因此明日台股盤勢較大機會維持震盪整理。

選擇權分析

週選擇權未平倉量部分，買賣權 OI 最大量支撐壓力區由 10250~10450 點縮至 10300~10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.48 降至 1.47。VIX 指數上升 0.58 至 13.29，外資與自營商今天的選擇權操作再度轉為不同調。整體選擇權籌碼仍維持中性偏多格局，不過今日略有降溫跡象。 (永豐期貨研調)



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