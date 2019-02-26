北富銀越南業務高速成長 打造當地銀行首見越南特色分行

看準越南經濟起飛趨勢，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行十年前即開始布局越南，伴隨業務規模高速成長，北富銀特別進行胡志明市分行喬遷改裝，以越南傳統元素融合全球思維，創新打造出當地銀行中首見的越南特色分行，極受客戶及員工好評，不僅把國際上開放互動的經營哲學帶進越南，也成為見證胡志明市成長繁榮的另類指標。

近年來越南經貿規模快速增長，根據越南統計總局統計，2018 年越南 GDP 增幅達 7.08%，遠高於全球平均，加上積極開放的政策和可觀的人口紅利及內需市場，成為台商投資設廠的新興基地。

北富銀總經理程耀輝表示，北富銀自 2008 年成立胡志明市分行，從企業金融領域切入，以台商及越南企業雙向並進的核心策略，搭配北富銀於兩岸五地的整體資源，為客戶搭建起跨國性的專業整合式服務平台，並積極參與當地重要投資案，成為台商和越南企業堅實的金融後盾。

截至 2018 年底，北富銀在越南的總資產增長至新台幣 317 億，稅前淨利更增加至新台幣 4.5 億元，與 2010 年相比成長 31 倍，表現優異。

北富銀表示，越南目前有超過 30 家商業銀行，北富銀越南地區分行之所以能在激烈的市場競爭中維持亮眼營收成長，除了有賴台商進駐越南的數量和規模持續增加，針對越南本國企業的深耕布局亦發揮綜效。在強大的國際化融資能力加持下，北富銀主辦許多對當地民生經濟有重大影響的開發融資案，如胡志明市富美興新月灣及 midtown 造鎮開發案、越南最大民營集團 Vingroup 旗下國民汽車品牌建廠融資案等。

迎接越南業務的高速成長，北富銀特別將胡志明市分行喬遷至胡志明市第一郡，胡志明市的重要機關和各國總領事館皆位於此地，為越南一大經濟、貿易、金融及行政中心。

北富銀表示，遷移後的新分行將更能呼應當地的財經需求，提升企業客戶經營之整合深度，也為接下來跨足個人房信貸等消金業務奠定更佳的客群服務基礎。

結合越南發展脈絡，胡志明市分行在設計上著重越南傳統文化與創新的融合。越南以農漁立國，分行迎賓牆面用波浪式裝置藝術展現越南稻浪的豐美，彩繪頂燈則彷彿讓客戶置身於藍天白雲之間，搭配饒富趣味的斗笠吊燈、漁船沙發和越南傳統草編及圖騰紋飾，在領略傳統文化的敦厚樸實之餘，也提醒在城市的快速發展中更要珍惜當地得天獨厚的豐沛水土資源。

隨著國民收入提升及服務產業的快速發展，越南個人金融需求已趁勢而起，未來北富銀將積極延伸業務觸角，除持續提升企業金融服務質量，更將切入個人房貸與信貸等消金業務，打造出跨台、港、中、越、星「兩岸五地」的區域性金融服務平台。