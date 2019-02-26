【華冠投顧】台股回補空方缺口，任務已完成。

美股昨日續漲創高，但開高走低，台股開漲回補空方缺口後拉回震盪，終場指數收在平盤附近，10391 作收，成交量 1395 億元，價平量增。

昨日提醒: 大盤指數漸逼 10403 缺口及年線 10482 點位置，本周只有 3 個交易日，在長假效應下，很多個股之前漲多遇調節拉回，勿過度追價。今日台股最高 10416 點，再刷新波段高，已回補 10/11 空方跳空缺口，任務已完成。但今日拉台積電 (2330)，跌個股，下跌家數 833 檔比上漲家數 589 檔還要多，完全符合昨日規劃。未來局勢得慎防貿易戰如市場預期達成最終協議，利多出盡。在 OTC 方面，年線關卡是壓力，後續能否順利站上，還是拉回整理，將是觀察重要指標。另外注意官股已連 6 賣，倒貨 78.29 億，自 2 月 18 日以來，賣超金額已高達 78.29 億元。盤面個股焦點: 權值股漲跌互見，台積電(2330) 上漲 1.5 元拉抬大盤黑翻紅，股王大立光 (3008) 下跌 60 元，43330 元作收。鴻海 (2317) 走跌 0.81%，買盤集中在中小型股，包括：尚志 (3579)，凱碩(8059)，兆遠(4944)，閎暉(3311) 等亮燈漲停。

台股今日摩台期結算，明日就是 228 長假前最後交易日，指數創高，勿過度追價，慎防節前賣壓與獲利賣壓出籠，建議逢高獲利出場，多擁抱現金，降低持股比重，等待拉回再擇機進場。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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