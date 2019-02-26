LiTV推出日本名導「是枝裕和」經典影展

228 連假即將到來，看準民眾使用 OTT 服務逐漸蔚為風潮，連假宅在家看電影已是全民運動，「LiTV 線上影視」繼春節連假繳出亮眼成績單後，228 再強力推出日本大師級導演「是枝裕和」經典影展，LiTV 為粉絲們整理出是枝裕和十大神作，讓大家一次掌握最完整的是枝裕和作品。

是枝裕和被稱為「當代日本家庭片」第一人，多以親情為創作題材，真實寫下平淡卻又真實的家庭互動、相處、爭執、悔恨或和解，其細膩的手法與充滿巧思的細節，累積不少死忠粉絲，神作之一《小偷家族》更贏得了 2018 年坎城影展金棕櫚獎，在日本也票房大賣，是枝裕和近年多次以作品入圍各大國際影展，不但是無庸置疑的日本當代電影大師，也是最受台灣觀眾喜愛的日本導演之一。

LiTV 連假推出「是枝裕和」經典影展，除近期獲獎的《小偷家族》，其中還包括從未在台正式上映過的《幻之光》、以及探討生命死亡議題的《下一站，天國》，以及榮獲坎城影展最佳男主角獎《無人知曉的夏日清晨》，以及榮獲坎城影展評審團獎的《我的意外爸爸》，和《橫山家之味》、《比海還深》、《海街日記》、《空氣人形》、《第三次殺人》等十部經典之作，帶領觀眾進入是枝裕和電影的美好時光。

連假期間 LiTV 電影部分還有推出強檔港片，《狄仁傑之四大天王》、《大師兄》、《錦衣衛 - 修羅戰場》等，鬥智、動作片、武俠電影，搶攻港片迷的心。在戲劇部分，推出由近來從《與神同行》到《李屍朝鮮》爆紅朱智勛，擔任主演的奇幻劇《ITEM》，該劇自開播以來好評不斷，步調快又燒腦，讓人看到欲罷不能，朱智勛在劇中超多場武打動作，喜愛朱智勛的觀眾們，可不要錯過！另一部推出的好戲則是《如此耀眼》，劇中無厘頭戲碼有如神助攻，在韓國收視已衝上 5.4% 創該劇新高，呆萌韓星孫浩俊在《如此耀眼》中扮演金惠子 (韓志旼飾) 的哥哥，身為無業遊民的他期望著通過吃播爆紅致富，只要孫浩俊一出場，立刻廢到讓人笑到不行，堪稱「最搶鏡綠葉」。

除了電影戲劇外，LiTV 為家庭用戶於動漫、兒童館，推出童心未泯系列，如超人氣卡通《Super Wings》、逗趣詼諧的《功夫熊貓之至尊傳奇》、經典童年回憶的《企鵝家族》等，以及動漫迷人生必看系列，《聲之形》、《哥布林殺手》、《伊藤潤二驚選集》等，另外在頻道部分，也推出只要註冊，即享有 7 天免費體驗，且 3/1 起，將與台視頻道同時播出，黃健瑋、楊謹華、謝家見主演的《我是顧家男》，全方位的鎖定各種觀眾族群，期望在連假期間再次開出好成績。

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