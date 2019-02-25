〈金管會報告搶先看〉防止靠委託書奪權 金融業7月起從嚴徵求委託書

立法院新會期開議，金管會主委顧立雄將於周三 (25 日) 赴財委會進行業務報告並備質詢，鑑於金融機構的營運涉及大眾存款戶及保戶權益，若持有少數股份的股東，利用委託書取得公司經營權，恐影響金融機構的穩定經營，因此，金管會祭出健全委託書制度，提高金融機構股東會有選舉董監議案時的徵求人持股資格，將於今年 7 月 1 日施行，此舉被視為是「遠航張綱維條款」。

遠航集團董事長張綱維去 (2018) 年利用許多不同戶名徵求委託書，持股三信商銀高達 17%，藉此規避金管會的大股東適格性審查，此事件讓金管會主委顧立雄震怒，大舉修改委託書規定，從嚴規範金融業委託書徵求門檻。

金管會去年修正「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，提高金融機構對委託書進行一般徵求以及無限徵求時的門檻，對股權較分散的金融機構影響較大。

根據金融業委託書徵求新制，金融機構股東常會有選舉時，對委託書進行一般徵求的門檻將從現行的持股期間繼續 1 年以上，持有已發行股份總數千分之 2，調高為持股期間繼續 1 年以上，持有已發行股份總數千分之 5，並刪除持有 80 萬股以上的條件。

若無限徵求時，由現行持股期間繼續 1 年以上，持有已發行股數 12%，調整為持股期間繼續 1 年以上，持有已發行股份總數 10% 以上，但要先取得大股東適格性審查核准函。

根據金管會統計，依銀行法同一人同一關係人計算的大股東持股逾 10% 的民營金控有 7 家，包含：永豐金控、元大金控、富邦金控、國泰金控、日盛金控、國票金控、新光金控。而台新金、中信金、開發金及玉山金等 4 家，大股東持股不到 10%，則在未經過大股東適格性審查前不能做無限徵求。

簡單來說，新規定上路後，不論是想搶經營權的市場派，或要力拚鞏固經營權的公司派，若要藉由委託書打贏改選大戰，就必須事先買股或加碼布局。

至於在金融業委託書無限徵求部分，則排除公股行庫，則被視為替「彰銀經營權被吃掉」解套，金管會主委顧立雄強調，委託書徵求從嚴規範的本身是著重在沒有超過股權 10% 的股東，卻可以透過徵集委託書，規避金管會審查，繞道取得 10% 以上的股東表決權，財政部在彰銀擁有 12% 股份，本來就不在這規範裡面。

金管會進一步表示，現行上市櫃股東常會通常會在 6 月底前召開，就算新制今年 7 月上路，金融機構最快明年股東常會才會適用新的委託書徵求規定，但今年 7 月後召開的股東臨時會，則適用新的委託書徵求規定。

此外，為促進金控家族股權透明，金管會正擬具一個金控股權申報表格，在委託書新制 7 月上路後，金控大股東想無限徵求委託書，對金控持股必須超過 10%，也會給金控家族自願申報的誘因。