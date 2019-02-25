盤前財經大事搶先讀2019年2月25日

今日操盤前瞻

中央銀行發布五大銀行 1 月新承做放款平均利率

巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC）開展

新加坡 1 月 CPI

法說會：聯亞

股東會：恒大健 - DR

股東臨時會：台原藥

除權息：三洋紡

增資股：偉聯

調研機構 MGA：全球利率可能跌回 2016 年低點 不到 2%

一家引領潮流的華爾街分析機構預測今年全球利率可能降至 3 年低點，估計不到 2%。根據 Medley Global Advisors 總經理 Ben Emons 的說法，由於通貨膨脹非常緩慢，利率走低的機率變得更加可能。閱讀全文...

美股一週展望─關注貿易談判截止日、鮑爾聽證、川金會和經濟數據

即將到來的一週可能是川普白宮和市場最關鍵的一週，這取決於川普總統選擇如何處理中國貿易關稅。閱讀全文...

啟碁首季出貨不淡 營運逐季升溫 全年營收、純益估增 15%

啟碁 (6285-TW) 受惠客戶拉貨動能延續，法人預估首季可望淡季不淡，營收將逼近 140 億元，年增 15%，全年則可望受惠三大產品線出貨同步升溫，業績逐季升溫，預計今年營收純益均可望成長 12-15%，每股純益約 5-5.5 元之間。閱讀全文...

〈觀察〉工具機產業看後市 多空氛圍交雜

工具機產業雜音頻傳，有業者看好，下半年庫存去化告一段落後，需求可望回溫，但也有業者保守看待，認為得待美中貿易戰結果較明朗後，訂單才可望出現升溫跡象，日本工具機大廠也對今年抱持審慎態度，認為需求不會在下半年復甦。目前市場對工具機產業後市展望，多空氛圍仍交雜。閱讀全文...

〈觀察〉5G 通訊需求熱滾滾 玻纖布廠憑優勢搶市

5G 通訊競賽發燒，各國相繼表態積極爭取在 2019 或 2020 年進入商業運轉，三星也在 MWC 大會中發表 5G 新機，在各國加速布局基礎建設情況下，除銅箔基板 (CCL) 廠爭奪市場商機，配合 5G 應用 CCL 製程所需的超細紗玻纖布，也成目前市場爭奪另一重點，其中富喬 (1815-TW)、建榮 (5340-TW) 都將明顯受惠。閱讀全文...