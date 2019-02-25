◆盤勢分析

1. 美中貿易談判代表正對最棘手的中國結構性改革問題進行討論，美中談判代表同意將本輪談判延長兩天，以鞏固上週迄今所取得的進展，「川習會」有望在 3 月下旬佛州海湖莊園重聚。上週五美股上漲，漲幅介於 0.64 至 1.08％，美股四大指數短期偏多。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為 10 日線至月線，壓力為年線附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 5 日線至 10 日線，壓力為 138 至 140 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值（89）位處超買區，短線偏多整理。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC 製造、IC 設計、PA、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、自行車等。

5. 半導體矽晶圓價格鬆動，台灣開第一槍。因應半導體庫存升高，台灣矽晶圓大廠台勝科（3532）決定下季率先調降部分 12 吋矽晶圓報價，降幅約 6% 至 10% 不等，目前各晶圓製程廠也正與日本大廠信越和勝高洽商降價，是否讓步備受市場關注。半導體景氣今年成長難度加大。

6. 半導體微影技術（lithography）終於迎來全新世代交替，過去 10 年主導半導體關鍵製程的浸潤式（immersion）微影技術，將在今年開始轉向新一代的極紫外光（EUV）。晶圓代工龍頭 2330 台積電將在 3 月開始啟動支援 EUV 技術的 7 + 奈米量產計畫，支援 EUV 的 5 奈米亦將同步進入試產。台積電今年獲利成長的挑戰不易達成。

7. 西班牙世界行動通訊大會（MWC）即將於本周在巴塞隆納登場，包含聯發科（2454）、神盾（6462）及信驊（5274）等 IC 設計廠也將參與本次展覽，各廠將會秀出 5G、光學指紋辨識及全景影像方案等應用，吸引全球買家目光焦點。可留意近期具 MWC 題材加持的相關個股。

8. 國內兩大 KTV 巨頭 8359 錢櫃與 9943 好樂迪 22 日同步宣布，錢櫃以每股 67.7 元、總價 67.43 億元併購好樂迪，好樂迪成為錢櫃百分之百持股之子公司，品牌繼續存在。完成私有化後，好樂迪暫定 10 月 1 日下市，興櫃掛牌的錢櫃則重啟上市計畫。好樂迪併購溢價僅 0.5 元，對股價影響有限。

9. 愈來愈多科技業者跨足智慧音箱市場，以時尚設計與高階功能，搶 5G 世代的家庭商機。台灣電信寬頻設備大廠 5388 中磊攜手美國知名電信業者 Sprint 與音響大廠 Harman Kardon，打造全球首創智慧家庭小型基地台，獲 MWC 最佳聯網消費產品提名，是台灣網通廠史上第一次入圍相關產品評比。觀察中磊能否藉此利多收復季線。

