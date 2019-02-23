〈全民退休投資實驗〉投信必備條件看這裡 須排除四大類基金

「全民退休投資專案」於日前甫完成推動諮詢小組的第一次會議，下周一 (25 日) 將進一步對投信公司舉行說明會公告各項標準，以開放投信申請，3 月 13 日投信公司申請截止，預計最後將有三家投信入選，可推出基金供萬名參與退休投資實驗的投資人投資。

全民退休投資專案小組與投信投顧公會將於 25 日向各投信公司舉行說明會，於會中公告各標準及規範。

據了解，想要參加遴選的投信公司必須具備一些基本條件，包括：必須至少成立三年，具備發行管理組合型基金經驗或國外母公司具備發行管理組合型基金三年以上的經驗，及具備發行管理平衡型或多重資產型基金的經驗。且近一年的營業利益要為正數、每股淨值不低於面額，自申請日前三年內控制度無重大違規等。

而鑑於私校退撫基金多年來的操作、績效及規模成長都有良好表現，本次全民退休投資專案也參照私校退撫基金的模式，基金規劃將區分為「目標風險類型」、「目標日期型」兩種。

值得注意的是，可投資的基金須排除產業型基金、多元資產基金、槓桿與反向 ETF、波動較大的計價幣別（如紐、澳、南非幣等）等四大類基金。

想要參與遴選的投信須在 3 月 13 日之前提出申請，3 月 27 日就會決定初選投信名單，4 月 8 日公布最終入選名單，入選的的三家投信須在 4 月 18 日之前要提交組合型基金，然後依規劃時程，整體專案在 7 月底可望上線，供萬人參與投資實驗。