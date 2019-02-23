美股盤中─中美貿易談判趨樂觀 道瓊上漲約160點

美國股市週五上漲，道瓊上漲約 160 點。中美另一回合貿易談判結束，投資人對貿易協定抱持更大希望。

台北時間 00:12

道瓊工業平均指數上漲 159.20 點或 0.62% 至 26009.83。

Nasdaq 指數上漲 49.98 點或 0.67% 至 7509.68。

S&P 500 指數上漲 14.03 點或 0.50% 至 2788.91。

道瓊與 Nasdaq 可能連續第九週週線上漲，S&P 500 本週亦可望週線收高。

分析師說，若達成協議，不僅對股市屬利多，亦有助全球經濟。協議有助中國經濟回穩，進而有利全球經濟，其影響較中美關係更為廣泛。

川普總統定於週五稍後，與中國副總理劉鶴會晤。上週，中國國家主席習近平則會晤了美國代表團。

中美兩國達成貿易協議並結束貿易爭議的機會增加，投資人也更加樂觀。但有專家說，週五，高層的談判持續進行，最困難的部份才剛要來到。

分析師說，中美雙方都想達成協議。問題在於協商來到了較為困難的部份，如智慧財產權的問題。

美國與歐洲的貿易緊張，也開始上升。根據彭博社報導，若美國對歐盟製造的汽車加徵關稅，歐盟準備對美國製造的重型設備，亦加徵關稅。

川普政府威脅要對歐洲的汽車與汽車零件課徵達 25% 的關稅。

分析師說，市場可能發現，在解決了中國方面的問題後，又得面對歐盟的問題。世界問題尚未完全解決，股市却已大幅上漲，投資人可能會有部份失望性賣壓。

週四，美國股市下跌。美國經濟數據疲弱，投資人擔憂美國經濟可能下滑。

美國週四公布，12 月耐久財訂單上升 1.2%。但核心資本財訂單却下降 0.7%，分析師預估為上升 0.2%。

費城 Fed 2 月製造業指數下降至 - 4.1，創 2016 年 5 月以來低點。分析師預估的 14。

週五，英特爾股價上漲逾 2.5%，摩根士丹利將該股票評級由觀望調高至加碼，並指出 Bob Swan 擔任執行長後，當能推升該公司業務。