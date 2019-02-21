【富蘭克林】定期定額十年有成，耐心投資水到渠成

對比 2018 年第四季全球市場大幅度修正，2019 年開春以來各市場普遍呈現強勁反彈，由於美國或將邁入景氣循環末期，加以國際間政治局勢詭譎變化，都可能加大未來金融市場的波動程度，投資人制定投資策略的難度勢將提升，此刻，定期定額投資基金不須多花心思理會市場晴雨的價值，也就更為凸顯。富蘭克林證券投顧表示，定期定額策略雖然稱為「懶人投資法」，但只要精選標的，耐力夠、穩穩買，投資人也能順利成為伊索寓言龜兔賽跑中最後贏家，因為愈早意識到理財規劃的重要性，能愈早把握到時間紅利，讓自我在進行理財計畫時享受定期定額簡單投資的好處。

科技發展日新月異，資訊科技類型基金績效翻倍

富蘭克林證券投顧指出，2019 年適逢金融海嘯後各類資產觸底反彈的十週年，回顧基金績效表現，依據理柏資訊統計國內核備逾千檔基金，截至今年一月底之十年期定期定額投資報酬率，依據 125 個基金類型計算平均值，可以觀察到，共有十個類型的基金報酬率超過六成，其中資訊科技股票型基金之報酬率高達 96.19%、績效幾近翻倍，生物科技股票型基金之報酬率達 76.05%、緊追其後，亦有公用事業、消費與房地產股票型基金入列，十個類型中即有六個類型屬於產業型基金，另外如美國股票、泰國股票與菲律賓股票型基金均在其中。

定期定額成功的關鍵：選對趨勢長期投資掌握循環起伏，贖回時點亦至關重要

然而，在 125 個基金類型當中仍有 14 個基金類型，十年期定期定額的報酬率處於負值，可見得定期定額投資雖稱之為懶人投資法，但亦非隨意挑選任何基金定期定額投資就一定不會賠錢。富蘭克林證券投顧分析，投資畢竟不是摸彩博弈，定期定額投資仍須慎選長期趨勢向上的標的才能提高獲得正報酬的機率，其中震盪向上者又優於一路直上者，主要是投資人可於震盪期間低檔扣到更多單位數，但若長期趨勢向下，則不論如何攤平最終仍可能以負報酬作收。

此外，再以上述資訊科技股票型基金為例，截至今年一月底之定期定額報酬率為 96.19%，但若於去年 12 月底全球市場多數呈現大幅驟跌格局時，因無法承受市場瀰漫悲觀氣氛而貿然終止投資計畫出場，則長期定期定額投資報酬率將大幅滑落僅餘 77.56%，差距之大，在其他各類型基金也都有同樣現象，因此，富蘭克林證券投顧提醒，除了選對趨勢長期投資之外，定期定額贖回的時間點也與長期投資報酬率的良窳與否高度相關，切莫因市場一時不理性的下跌表現而影響投資計畫。

建立簡單的投資規則，隨著時間經過演繹淬鍊，成效自然出現

富蘭克林表示，因應未來金融市場波動程度加大趨勢，投資人保持審慎之餘也應秉持樂觀態度，「定期定額」、「長期投資」仍是提高理財致勝率的兩大鐵律。策略之外即是選擇標的，多數新興國家成長動能皆優於成熟國家，政策改革步伐也都在軌道之上，尤其新興國家公債較高殖利率水準的優勢可望吸引資金青睞，建議可以側重新興市場的全球債券型基金或新興當地貨幣債券型基金作為核心配置，掌握當地改革、高債息及匯兌收益空間，股市部分則建議以亞洲中小型股票基金為佈局重點，著眼亞洲高成長趨勢與中小型股茁壯擴張至大型股之資本利得空間，科技、生技等產業型基金，雖波動程度相對較大但長期趨勢仍樂觀，投資人若可拉長投資期間仍值持續定期定額配置。

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