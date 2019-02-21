3D感測題材夯 鈺創開盤直奔漲停

受惠於 3D 感測器題材夯，IC 設計業者鈺創 (5351) 受到法人圈關注，今早直接以漲停的 10.55 元價位開盤並鎖住，並有超過 2800 張的委買掛單。在蘋果導入 3D 感測模組至 iPhone X 後，3D 感測不單已經大舉被導入到中高階智慧型手機，成為標準配備，也正逐步導入機器人、智慧醫療及安全監控等其他應用領域，產業前景甚為看好，市場研究機構 SBWire 更預估，3D 感測市場將從 2016 年的 12.92 億美元成長至 2026 年的 25.57 億美元。



鈺創目前在 3D 感測部分，相關晶片與模組均已經量產出貨，獲客戶青睞，成功導入無人商店及智慧醫療等領域，也正與美國新創公司露西德 (Lucid) 及耐能智慧 (Kneron) 攜手打造其他人工智慧 3D 感測產品，此產品線的布局，成為鈺創近幾年營運上的亮點。