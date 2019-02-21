【永豐期貨】台指選擇權盤前－外資台指期淨多單再破6.5萬口 台股漲百點直逼10300

◆盤勢分析

期貨走勢

三月份台指期週三上漲 102 點至 10247 點。價差方面，台指期為逆價差 - 25.46 點，電子期逆價差 - 0.39 點，金融期為逆價差 - 2.69 點。現貨部分，三大法人買超 115.27 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1414 口至 34548 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 5526 口至 65347 口，創 2017 年 9 月 18 日以來新高；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2498 口至 35343 口。

週二美股盤中川普暗示貿易戰休兵期限有可能延期，激勵美國股市翻紅，週三亞洲股市普遍開高走高，台股跳高開出後由台積電強勢上漲攻高，雖然 10 點過後受美股電子盤拉回影響，台股與亞洲股市出現漲幅收斂，不過 12 點過後買盤持續進駐，尾盤期指更拉高結算，推升指數衝上當日最高價作收，終場加權指數上漲 120.2 點或 1.184%，收在 10272.46 點，成交量能 1324.22 億，較前一日增加 271.09 億。今天盤面上電子指數漲幅以 1.57% 最為強勢，而金融、非金電也都有 0.68%、0.80% 的高漲幅，整體而言各類股族群皆有所表現。技術面觀察，週三日 K 跳空開高走高以最高價作收，去年 10 月以來的大 W 底確立，中長線有望震盪偏多回補 10 月 11 日空方缺口，不過短線強漲下，加上美股位階也還在關鍵壓力區，仍然提醒投資朋友留意漲多拉回的風險。

選擇權分析

二月份選擇權結算後，全月份未平倉量 put/call ratio 值仍維持 1.48 的高位，三月份選擇權未平倉量部分，OI 最大量支撐壓力區為 10000~10400 點。VIX 指數下降 0.88 至 13.96。而選擇權結算後，外資目前選擇權淨部位呈現買 Call 賣 Put，整體而言，選擇權籌碼面顯示中性偏多架構。 (永豐期貨研調)



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