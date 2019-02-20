永新-KY今年營運逐步回升 營收可望兩位數成長

汽車剎車系統製造商永新 - KY(4557) 去年第三季開始陸續調漲價格並轉嫁成本，加上卡鉗產線稼動率提升，有助於毛利率續揚，法人估，永新在營運調整暫告一段落後，今年將重回成長軌道，全年營收可望兩位數成長。永新去年一度因供應商受限於中國大陸政策整頓環保問題，而有供貨不足情形，如今公司已協助供應商改善，並整合供應鏈，原料問題紓解，接單、出貨動能轉強，營收也回到合理的狀態。



永新自結元月營收為 1.58 億元，年增 12.84%，月減 9.21%。永新新產品卡鉗模具量和出貨量逐步成長中，目前卡鉗模具完成開發 428 個，並有 85 個品項正在開模中，今年則還要再新增 192 個，總計到年底模具量達到 705 個，可以接單的 AM 卡鉗車款大增，將有望成為營收動能最強的業務之一。



中美貿易戰雖然干擾中國車市，但目前對美國的景氣卻尚未看到明顯影響，公司指出，永新的產品屬 AM 維修件，一般來說，訂單是觀察汽車保有輛，近幾年的相關數量仍佳，接單也穩升。