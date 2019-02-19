【豐銀投顧】現在是充滿希望？還是半信半疑？

◆盤勢分析

講到股神的投資心法，每個人都能講上幾句，其中最有名的就是「行情在絕望中誕生、中半信半疑中成長、在充滿希望中破滅」。從 9319 點至今漲了快千點，但融資餘額卻幾乎來到近年新低，那麼現在到底是充滿希望大家都買股票。還是半信半疑有人不願意進場？答案不是很明顯了？另外，筆者之前常常建議投資人要多看 VIX 指數，現在台股的 VIX 指數在 14.84，而年線的位置則在 16.72。也就是 VIX 指數就連年線都沒站上，這樣的情況對操作指數的人 (尤其是想放空) 是極度不利的。不少人還在用過去的技術分析來看，認為 KD 過熱、RSI 乖離過大、MACD 柱狀體開始縮短… 等來分析指數一定會拉回，而且還是「大幅拉回」。問題是，當全球資金開始回流新興市場時，擋得住嗎？

筆者並不是看不起技術分析，就一般行情而言，技術分析有一定的準確度。但是如果是資金行情，或是非理性行情，技術分析是不能用的。舉例來說，我們都知道去年的 10/11 日跳空缺口 10272-10428 之間有缺口壓力。但這個壓力真的是壓力嗎？如果外資還要在這邊再加碼台股好幾百億，你還會不會覺得是壓力？每每看到有人分析台股時，講了一大堆技術分析，然後最後才來一句:「最後還是要看國際情勢…」云云，這不是很奇怪？講了半天的技術分析才說要看國際情勢，那就直接看國際情勢不就好了？還解技術分析做什麼？

昨天我們提到光學類股如 3019 亞光是可以注意的族群，今天果然 3406 玉晶光就漲停、3630 新鉅科科創高、3360 尚立則是大漲。這些都是可以預料到的，沒什麼了不起。既然我們知道盤勢還有再漲的可能，那麼就應該再持續找新的標的來操作，除了光學類股，筆者認為網通類股中的網路安全族群也可以注意，目前已先進場佈局了其中一檔，這檔去年前三季 EPS 已達前年的 93%，且營收年增率連續 10 個月增加，今年光是元月份的營收就高於去年跟前年任何一個月！短線還有再上漲的空間，我們在未來二天還有機會再佈局，日後再與大家分享，祝操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師