【華冠投顧】3090日電貿，具上攻之基本雛形。

美、中貿易協商，至目前的進展趨向於樂觀。

川普表示， 在 03/01 緩衝期屆臨之前，或將會考慮延長此期限。另外，他也期待再次與大陸國家主席習近平會面，且也希望雙方可早日達成共識。美中貿易問題，本週將在華府繼續磋商；而席近平也表示，在接下來的談判，希望雙方能達成互利雙贏的結果。

近期在種種不確定因素，紛紛化解之下，上週五，美股三大指數再次飆高。但依據技術型態觀之，已經連續上揚近二個月的道瓊指數，目前已進入上方反壓區，預估隨時將有反轉之機。

昨日是美國華盛頓日，美股休市一天。今日 03 道瓊，續觀測下方初步支撐關卡 25300-25006 之區間，此關若遭摜破，則下行力道增強。

接下來關注焦點在，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈會議記錄，於台北時間 02/21 凌晨 03：00。

今日台股，依然維持強勢多頭態勢，但因昨日美股休市一天，因此，整體波幅並不大。但依據技術面觀之，目前已來到上方初步反壓區；因此，投資人在操作上仍須以謹慎心態視之。選股可擇優由基本面切入，加上技術面位居低位區之標的，這些標的相對風險低，贏率高，如立敦、炎洲、日電貿等等。

03 加權，後市續觀測下方 10046-10015 之初步區間，其支撐力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增。

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3090 日電貿：

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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