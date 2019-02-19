【華冠投顧】台股驚驚漲!明天台指結算如何看待?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、6533 晶心科、3661 世芯 KY、4947 昂寶 KY、2327 國巨。

台股盤勢分析:

依舊保守

美股休市下，台股早盤小漲 + 6 點開出，盤中指數小創新高；可惜權值類股普遍追價力道不足，全場指數就在平盤上狹幅震盪，終場小漲 + 6 點作收，收在 10152 點，成交量 1015 億。

台北股市今天期、現貨出現分歧，現貨有創高，期貨卻沒創高；顯然多頭信心『依舊保守』。延續我們昨天說的… 黑手並沒有因為美股的大漲，而出現心態改變。目前雖然外資期貨多單滿手，但是就近期的情況來看… 每每結算日，黑手都會壓抑外資在期貨市場的獲利。所以展望明天的台指結算，我們就不過度預期；重點還是落在何時『買盤轉強』?! 不然，本周在時間波上… 都還是有修正的風險。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4991 環宇 KY、3035 智原、4953 緯軟、1795 美時、3406 玉晶光、、3645 達邁… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3189 景碩、5871 中租 KY、3205 佰研、8016 矽創、3653 健策… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。