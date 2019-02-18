【華冠投顧】幸運星-買主流+買主流中的主流+買主流中之王……2019旺99發99開心999……

林幸蓉 分析師

焦點個股：2330 台積電、2317 鴻海、1795 美時、【6173】信昌電、【3016】嘉晶

上週五美中貿易談判又轉為樂觀情緒，激勵美股四大指數再度大漲，道瓊漲 443 點漲幅 1.79%，週 K 連八紅。今日亞洲股市也開始上漲。

台股上週三攻半年線功敗垂成！！今日趁美股亞股大漲，控盤者用力拉抬權王 2330 台積電、人氣王 2317 鴻海、股王 3008 大立光、及其他權值股 2474 可成、6505 台塑化、2882 國泰金、5871 中租 - KY 等，半年線失而復得，收盤大漲 80 點（漲幅 0.79%），成交量 1,027 億。

OTC 上週收盤漲 4.01% 明顯優於大盤，週 K 也達成連五紅，今日盤中漲幅相對較壓抑…… 收盤漲幅 0.6%，成交量縮至 350 億。今日上漲檔數 969 家（29 檔漲停），下跌檔數 483 家。

幸運星不喜歡亂槍打鳥…… 喜歡穩定操作主流股…… 所以帶會員買進的股票檔數很少，但是檔檔都會在群組中分享－有錢大家一起賺！！…… 年前 1/25 帶會員 44 買進在粉絲群中無私分享的「ONLY ONE 小星星矽晶圓領頭羊」【3016】嘉晶還是好強…… 持續創高【44…62.5】。而其他矽晶圓：6488 環球晶熄火，5483 中美晶小漲，1/23 帶會員 74 元買進的生技領頭羊【1795】美時「時時美麗」更強！！再來一根漲停板…… 帶動 4108 懷特、4743 合一、1783 和康生上漲。2/12 帶全國會員 65 買進的被動元件領頭羊……「被動元件材料王」【6173】信昌電上週連續鎖兩根漲停與一個創高，拉回整理兩天後…… 今天又大漲創新高囉！！幸運星在群組中分享的個股檔數極少，但是很開心市場認同度高，所以股價飆速成長、速度快、波波高…… 不只會員賺證、粉絲賺證、節目聽眾也一起來賺證！！開心賺！！

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