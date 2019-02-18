【華冠投顧】大盤沿半年線震盪、個股短線輪反彈

盤勢分析》》

受到美股大漲所帶動，台股今天持續墊高斜率，再次的站回到半年線之上，加上漲價題材 - 被動元件，仍見買盤升溫，蘋概股的續強反攻，炒熱大盤整體的多方趨勢。由於目前市場的投資人，擔憂半年線下彎的壓力，加上 KD 指標位於高檔鈍化的位置，市場多數人難免受到影響。不過，由於美中談判進度正面，雖然未有明顯的利多消息，但美股領先上揚，陸股帶量向上，很難去解釋這是無基之彈。倘若美中談判順利產生正向結果，那麼全球股市將出現慶祝行情。在此之前，大盤仍會持續走驚驚漲的格局。

類股表現》》

PCB 族群本周輪動到上游，像是 3645 達邁、3354 律勝、4939 亞電等。另外，光學類股類是以 3406 玉晶光為首，帶量攻高漲停，擴大到 3630 新鉅科、3360 尚立、6209 今國光等。若美中貿易談判順利，後續工具機類股也將有機會表現，不妨留意 2049 上銀、1597 直得、1590 亞德克 KY 等。最後生技類股仍有不少個股續強表現，像是 1795 美時、4108 懷特、4743 合一等，後續拉回都可多加留意。

鍾騏遠分析師

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