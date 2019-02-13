【運達投顧】台股行情路況「短線走平後上揚」

美股: 週二 (12 日) 由於對貿易談判持樂觀態度，以及美國立法者試圖避免政府關門，投資人信心大增，買氣匯集，美股四大指數全面開漲，美股道瓊指數上漲 372.65 點，S&P 500 指數上漲 34.93 點，那斯達克指數上漲 106.71 點，費城半導體指數上漲 27.84 點。

(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，2/12 該殖利率收在 2.58%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。

(二) 貿易戰: 中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中貿易代表萊特海澤稱並稱孟晚舟逮捕跟美中貿易談判並無關聯，與中國的貿易談判必須在 2019 年 3 月 1 日之前完成，否則將增加稅率或擴大對中國輸美商品的關稅。

本週四 (14 日) 與週五 (15 日) ，美中高層貿易談判即將在北京舉行，川普表示他在中國的團隊正努力達成解決方案，但目前不會在 3 月底會見中國國家主席習近平。

(三) 經濟數據:

◎英國 1 月 CPI

◎歐元區 12 月工業生產

◎美國 1 月 CPI 聯準會（Fed）主席鮑爾在密西西比演說。

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※運達投顧 高維緒分析師

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