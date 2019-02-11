【日盛投顧】多頭仍在 上攻視量

◆盤勢分析

1. 農曆年期間美股呈現大漲，費城半導體大漲 5% 以上，激勵台股豬年開紅盤呈現開高走高，除塑膠股外，各類股均有上漲，電子、食品、紡織漲幅較大，終場指數上漲 71.99 點，漲幅 0.72%，以 10004.25 做收，成交金額放大至 1321.88 億元。

2. 觀察台股技術面，元月初以來緩步盤堅格局不變，60 日均線於元月上旬止跌上攻後，目前穩定上揚中，台股短、中期均線呈現多頭排列，逐漸有利於多頭。不過，台股短已經累積不小漲幅，日 KD 指標又來到高檔超買區，且去年 12 月初 10148 高點，以及走跌的半年線目前在 10138 附近，在型態與均線壓力在即下，預料指數或將進入震盪，惟走揚的 60 日均線將提供強勁支撐，預料台股震盪回檔空間有限，操作上宜採震盪逢回策略因應。觀察台股籌碼面，外資 + 130.49 億元、投信 - 1.18 億元、自營商 + 19.43 億元，三大法人合計買超 148.74 億元。

聚焦電子 IC 設計、網通、PCB 為主軸

觀察台股盤面結構，電子 + 1.71%、金融 - 0.28%、非金電 - 0.36%、櫃檯市場 + 1.39%，權值電子股表現亮眼，帶動指數上攻，且帶動整體電子股攻勢，操作上權值電子股值得留意外，IC 設計、PCB、網通、連接線器、MWC（手機零組件）亦值得留意；金融股表現仍然分歧，在權值金融股股價沒有回穩前，操作上僅能個股因應；至於非金電，則是聚焦個別族群，水泥、食品、越概、風電、生技較值得留意。