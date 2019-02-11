穩懋去年EPS估6.5元 5G、3D感測雙引擎 今年營運拚回升

穩懋 (3105)2 月 14 日將舉辦法說會，法人看好 5G 商化帶動 PA(功率放大器) 強勁需求，及 3D 感測手機在高端手機的滲透率提高，預估今年 EPS 將挑戰 7 元，明年更將有跳躍性成長，給予「買進」評等，目標價上看 195 元，激勵盤中股價大漲 9%，衝上 163 元，創下去年 9 月 11 日以來新高。大客戶 Lumentum(LITE-US)調降財測，VCSEL 出貨量低於預期，穩懋去年第四季營收 42.14 億元、季增率 3.66%，低於公司財測較前一季 Mid-Single digit 成長的預估，EPS 約 1 元。全年營收 172.99 億元，年成長 1.42%，預估全年 EPS 約 6.5 元。



儘管去年受到蘋果 3D 感測手機銷售不佳影響，穩懋業績表現不如預期，但法人看好今年營運將止跌回升，穩懋是全球領先的全球 PA 代工廠，短期受惠客戶外包比重增加，將為業績挹注動能，中長期則受惠 5G 商化帶動 PA 強勁需求，及 3D 感測手機在高端手機的滲透率提高。



5G 手機 PA 將從 2020 年開始增溫，預估營收占比將從 2020 年的 2% 成長到 2025 年的 34%，基礎建設的 PA 也將受益於 5G 基站建設需求的成長，對營收貢獻將從從 2020 年的 20% 上升至 2025 年的 27%。而 2019-2025 年 3D 感測業務年複合成長率達 17%，營收占比到 2025 年將成長至 19%。今年 EPS 將挑戰 7 元，明年更將有跳躍性成長。