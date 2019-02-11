春節上班首日 新光銀贈金庫加持發財水

農曆春節後上班第一天，新光銀行準備金庫加持過的限量「發財水」，發放給民眾。2 月 11 日親臨該行全國 105 家分行辦理臨櫃業務者，可免費索取「發財水 1 瓶」，數量有限贈完即止。

台灣民間習俗總認為銀行錢來錢去，象徵著聚財與生財，過去總會有客戶將銀行大廳的飲水機裝水回家擺放，新光銀行為應景台灣人的民俗習慣，以及深耕客戶、強化客戶的黏著度，農曆年前準備了限量的「發財水」，置放在全國 105 家分行的金庫裡，讓發財水經過春假期間的金庫加持飽吸財氣後，在農曆過年後的第一個對外營業日起，開始贈送給臨櫃辦理業務的客戶。

新光銀行表示，2019 年「發財水」的包裝，特別設計象徵財富的金元寶，加上『諸事如意』字樣，而且每一瓶「發財水」，在金庫中待足了春節期間的 9 天，吸飽了金庫的財氣，加上每一家分行限量 9 箱共 216 瓶 (數字總合 9)，而 9 在數字中代表最大數，取其寓意〝999〞，新光銀行希望給與每位拿到發財水的民眾，最大的祝福，就是每一位客戶都〝發財久久久〞。

命理老師鄭雅勻建議：從銀行取得的發財水可以放在明財位的保險箱，通常進入大門正對客廳 45 度角的位置就是「明財位」，搭配「2019 新光金控豬年幸運提燈」擺設，紅色吳圓圓燈籠可以放在正南方的是非位，也可以放在西北方的喜慶位；藍色吳滿滿燈籠可以放在位處中央的財位或是明財位；粉紅色朱佩佩燈籠可以放在正西方的桃花位，透過燈籠的光明與發財水，幫您豬年增添財運。