勞動基金元月收益1126億元創單月歷史新高 打消去年虧損

勞動部勞動基金運用局今 (1) 日表示，去年受全球股市劇烈震盪影響，勞動基金虧損 726 億元，所幸今 (2019) 年 1 月勞動基金收益估算達 1,126 億元，創單月收益歷史新高，不僅打消去年虧損，甚至還多出 400 億元。

勞動基金包括新、舊制勞工退休基金、勞保基金、就業保險基金、積欠工資墊償基金、就業安定基金與職業災害勞工保護專款等六類基金，去年因全球金融市場震盪，拖累勞動基金投資收益，去年 10 月更慘賠逾千億，全年投資報酬率 - 1.95%。

勞動基金運用局表示，勞動基金國內外投資表現的報酬率表現，仍較市場主要指標來的好，而且以長期績效來看，過去雖經歷過全球股市震盪，但近 10 年平均報酬率仍有 3.31%。

勞動基金運用局強調，新制勞工退休金依法有二年期定期存款之最低保證收益，勞工於退休時所領取之退休金，依法受到上開保障，不會因為短期間的評價損失而遭受到減損。

展望未來，勞動基金運用局表示，雖然全球經濟因貿易糾紛前景尚不明朗，但歐美貨幣政策步調趨於緩和，帶動投資信心回溫，將持續密切關注全球金融與經濟情勢，適時調整投資部位，俾獲取勞動基金長期穩健收益，保障勞工經濟安全與退休生活。