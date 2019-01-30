〈南亞旺年會〉近期聚酯行情低迷 吳嘉昭：3月可望迎接庫存回補潮

台塑四寶暮年會今 (30) 日由南亞擔任壓軸，南亞董事長吳嘉昭表示，近來聚酯行情低迷，但不需太過悲觀，預期 3 月後市況可能會產生變化，屆時客戶可望有回補庫存需求。針對華為事件是否影響南亞電子材料出貨，他則說，華為主要出貨市場為中國或東南亞等新興市場，預期不至於會對南亞造成影響。

吳嘉昭指出，近來聚酯行情低迷，客戶氣氛觀望，今年農曆春節假期，中國 EG 下游聚酯纖維與加工廠停工時間延長，較往年的春節假期天數，拉長至 20 天左右，並趕在停工之間，將庫存去化，自然壓抑市場行情表現。

吳嘉昭表示，去年 10 月時，便曾交代同仁，要盡量將庫存去化，並少進貨原料，不過，由於預料農曆春節過後，市況可望出現轉機，因此，今日與同仁開會時，已告訴同仁，3 月以後市況可能會產生變化。

吳嘉昭認為，目前不需要太過悲觀，因 3 月過後，市況可能會出現轉機，屆時客戶將有回補庫存需求，並提醒同仁，現在已不能再像先前一般持續去化庫存，必須多留些低價原料，以備日後需求。

此外，針對美國司法部正式起訴華為與財務長孟晚舟，若華為遭美國政府禁運制裁，是否會對南亞的電子材料出貨造成影響，吳嘉昭則說，因華為主要出貨市場為中國或東南亞等新興市場，預期不至於會對南亞造成影響。

