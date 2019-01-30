西方國家齊封殺 專家：華為可望在印度找到商機

華為面臨西方國家封殺潮，但專家認為，華為可望在發展中國家找到商機，其中又以印度市場，最被看好。

2018 年以來，華為風波不斷，先是被質疑協助中國政府，從事企業間諜活動，遭多國封殺，之後財務長孟晚舟，又因涉嫌違反美國對伊朗的制裁，於加拿大被捕，雖已裁定交保，仍須接受保安人員與科技監控。

美國司法部已正式起訴華為及孟晚舟，且加拿大司法部證實，已收到美方要求引渡孟晚舟的申請。

即使狀況連連，又面臨西方國家封殺，但華為仍可望於發展中國家找到商機。

新加坡國立大學南亞研究所高級研究員 Amitendu Palit，在接受 CNBC 採訪時表示，對印度來說，華為的 5G 技術和設備，較他國公司便宜，有利其發展 5G 建設。

2018 年，印度政府邀請基亞、三星、愛立信等多家廠商，參與 5G 測試，華為也在其中。

印度智庫 Observer Research Foundation 研究員 Manoj Joshi 稱，印度公司已經發現，若想提供低價電信服務，採用中國製造的設備，會是關鍵。

Joshi 分析，假如印度和其他新興國家，採用華為技術與設備，而西方國家持續抵制華為，最後世界可能會劃分出兩套不同的 5G 通訊標準。