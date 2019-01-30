【華冠投顧】一早開盤從容獲利、年後繼續再賺



年末感想》》

今年的股市相對較為震盪，不過最後的兩個月，股市也出現反彈行情，讓過年前能有不錯的獲利。本月的操作從月初的寶齡富錦開始，就有三成的獲利落袋，接著還有公開分享的新鉅科，也小賺 10%。另有 5G 行情的上詮，過程中全程追蹤、漲跌都講的精神，讓很多學員感到安心，兩次操作也超過 22%，僅次於寶齡富錦的 48%（兩次操作）。

均線扣抵推算法，佈局在起漲之前，由於股價尚未拉開價差，所以騏遠的公開分享，都能有很好的結果。雖不敢說百分之百，不過勝率也相當的高。另外，佈局起漲之前有個好處，就是常常看到法人的讚聲，我們買完之後，就看到外資、投信的買超，對於學員而言，真的是一件很爽的事！

由於年前 KD 處在高檔，年後盤勢將持續震盪，加上許多個股。該漲的都漲上去了，不漲的也需要時間整理，騏遠會等待年後整理完，好的股票出現較佳的買點，才會帶領學員進場佈局。最後，本周經濟日報的台股擂台，短短三天，騏遠的投資組合是 7% 多，相信又會是周冠軍，和最一名的金額差距，已經接近 100 萬了。（我們期初的本金是 500 萬）

鍾騏遠分析師

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