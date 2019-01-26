〈富邦謝年會〉捐1250萬元辦1500桌寒士尾牙、助植物人常年服務

富邦集團 (2881-TW) 今 (26) 日舉辦謝年會，除了席開 1300 桌慰勞辛苦一年的同仁以外，也宣布發揮愛心捐 1250 萬元辦 1500 桌寒士尾牙、助植物人常年服務，這已是富邦連續第三年捐贈創世基金會關懷弱勢族群。

富邦集團董事長蔡明忠表示，創世基金會將於 1 月 27 日舉辦「植物人雙軌服務暨第 29 屆寒士吃飽 30」，透過外界的捐款認桌來提供遭逢不幸的植物人家庭、街友、獨居長輩、弱勢單親媽媽，以及三餐不繼的寒士享用一餐豐盛的暖食。今年在活動前夕創世基金會的募款還未達成目標，富邦集團 (包括富邦慈善基金會) 繼去年捐出 950 萬元，今年決定加碼捐出 1250 萬元，其中包括 750 萬元認捐 1500 桌寒士尾牙，以及 500 萬元植物人常年服務，希望藉此邀集更多社會大眾一起來發揮愛心、共襄盛舉。

富邦集團表示，2018 富邦集團高雄場謝年會已於 1 月 12 日舉辦，台北場即將在今天登場，透過謝年會來感謝全體同仁過去一年的辛勤付出；而在富邦同仁享受豐盛尾牙宴之際，今年也認捐 1500 桌的寒士尾牙宴，希望讓街友寒士等弱勢朋友同樣感受過年團圓的溫馨氣氛，好好享用一餐暖食。這份暖食，也代表富邦集團具體落實「與社會共好」的公益理念，正向轉動世界。

長期以來，富邦集團透過旗下四大基金會深耕公益領域，其中，富邦慈善基金會是富邦集團成立的第一個公益事業單位，自 1988 年成立以來已逾三十年，長期秉持著「整合各項資源，發展慈善公益平台，持續扶助社會弱勢」的理念，以公益為使命。未來，將持續整合相關資源，發揮公益平台的力量，將愛心傳送到社會需要的角落，傳遞滿滿正向的力量。