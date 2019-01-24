【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到隔夜美股反彈激勵，台股今日在台積電及大立光同步走高下，早盤即開高走高試圖衝擊 9900 點，不過接近農曆新年封關，且市場觀望美中貿易談判以及美國政府關門等風險事件的發展，加權指數維持溫和漲幅狹幅震盪，收盤上漲 0.31%，外資於期現貨合計轉為買超 89 億。

《國際金融市場焦點分析》

隔夜美股上漲支撐今日上証指數小幅高開，不過隨即壓回翻黑，直到券商股在近午盤拉升，同時保險及銀行股同步走高帶動大金融板塊，白酒股也跟隨拉升，滬指隨即消弭早盤跌幅轉為上漲，半導體、芯片及軟件概念受到激勵集體上攻，創業板在午前已經上漲超過１％，午後５Ｇ以及養殖板塊表現活躍，支撐指數高檔震盪，量能有所放大但不足以推升上証突破 2600 點，收盤滬深兩市主板溫和收高。

《國際商品市場焦點分析》

美官員警告美國首季經濟恐停止成長，加上美中貿易協商在即，市場觀望氣氛濃厚，打壓國際油價一路走低，另外，在美國煉油廠歲修影響下，導致美國今日公佈之 API 原油庫存數據大增 600 多萬桶，較市場預期大幅上升，汽油及蒸餾油也分別增加 290 萬桶及 90 萬桶，紛紛呈現上揚，在經濟成長趨緩、中美貿易衝突升溫及原油庫存數據表現不佳影響下，帶動昨日輕原油期貨下跌超過 0.5%。

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