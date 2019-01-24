鴻海斥資5.85億元併購E-Solution 聚焦數據管理系統

鴻海 (2317-TW)2 3 日公告，透過子公司斥資約 1897 萬美元 (約新台幣 5.85 億元) 取得 E-Solution Enterprises Limited 100% 股權，強化在電商平台、數據管理等系統發展。

鴻海公告，子公司 Foxconn (Far East) Limited 取得 E-Solution Enterprises Limited 股權 2572 萬 6818 股、100% 股權，每股交易金額 0.737 美元，交易總金額約 1897 美元。

鴻海表示，此筆交易對象為 Printout Technology Limited，取得 E-Solution Enterprises Limited 的目的為長期投資。

依據 E-Solution Enterprises Limited 官網介紹，這是一家為跨境電子商務平台，協助所有 IT 運算與移動設備的數據庫管理系統、電子行銷系統的客製化開發服務的公司。

而其產品包含 GX 聯盟的全功能客戶數據管理系統，透過深入的客戶數據管理系統，管理和維護適合企業的客戶數據，另外還有 Synapse EX 主管獵才和行政招聘人員的人資管理和招聘系統等。