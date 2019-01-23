網路投保去年年成長174% 小資族最愛網投年金險

網路投保上路邁入第四年，壽險業網路投保業績大爆發，去 (2018) 年全年網路投保業績突破新台幣 18 億元，較 2017 年成長 174%，足見網路投保因快速便利、自主性高等投保優勢，打開市場能見度及接受度，深獲網路族群青睞。

中信金 (2891-TW) 旗下子公司台灣人壽網路投保業績於去年呈現爆炸性成長，業績較 2017 年成長約 1.5 倍，在市場上居領先地位。台灣人壽表示，具有安穩累積資產特性的利變年金險最受歡迎，又以網投通路獨家販售且提供 34 家信用卡刷卡的台灣人壽「e 富保利率變動型年金保險」提供一次繳（躉）及分期繳（年繳）兩種繳別的詢問度最高。

農曆春節即將來臨，年終獎金將發放，台灣人壽建議，可善用網投通路規劃年金險，當手邊有筆閒置資金時，可選擇保費一次繳，使用信用卡刷卡單筆上限為新台幣 100 萬元，搭配各家信用卡回饋活動，還可獲得不少回饋金，相當划算。

若手邊無閒置資金，但想要定期定額存錢者，則可選擇保費分期繳方式，最低僅需投入新台幣 1 萬元，以定期定額方式投入資金，來分散短期資金需求壓力，搭上年金險具隨著宣告利率而累積之特性，能穩健的累積財富，相當適合財富規劃新手或資金有限的小資族群。

根據人力銀行調查顯示，即將發放的年終獎金平均為 1.27 個月，較前一年微幅下滑 0.07 個月。在獎金縮水的情況下，善用分期繳網路投保年金險，可靠自己讓年終獎金輕鬆變大包。且為回饋消費者，各銀行也推出保費刷卡享優惠方案，如中國信託商業銀行、國泰世華銀行及台新銀行等家信用卡，其中尚有保費最高可享 3.5% 的回饋，可多方比較選用。