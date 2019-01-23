神盾去年Q4與全年績效均不如預期 今年三星認證效益尚待觀察

指紋辨識晶片廠神盾 (6462) 去年第四季單季每股淨損 0.56 元，表現不如市場預期；展望今年，公司在數次法說會中均釋出，光學指紋辨識晶片通過三星認證，將讓今年營收與獲利將大進補，績效如何，靜待時間觀察。受到終端市場急凍影響，加上手機廠商普遍遭遇高庫存壓力，神盾去年第四季營收 12.03 億元，季減 24.43%，季減幅度明顯超過市場期待值，但去年 12 月因傳出，光學指紋辨識晶片通過三星認證，將讓今年營收與獲利大彈升，帶動股價連日強勢大漲。



惟神盾公布的營運績效，卻多次不如預期，如去年 11~12 月合併虧損 8700 萬元，兩個月每股淨損 1.21 元，此舉也導致神盾去年第四季營運由盈轉虧，單季稅後淨損 0.4 億元，每股淨損 0.56 元，去年全年每股淨利 9.35 元，也不及先前傳出的可以賺進一個股本。