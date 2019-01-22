高雄幣算貨幣？顧立雄：僅類似紅利積點

高雄市政府推出的「高雄幣」算不算貨幣？金管會主委顧立雄今 (22) 日表示，就他理解高雄幣是由消費所產生，不具備儲值與流通性，概念類似紅利積點，與貨幣不同。

市場質疑，高雄幣是否屬貨幣的一種、是否涉及電子支付規範、及是否需接受主管機關監理， 顧立雄今日出席「華南金控第 3 屆金融科技創新競賽頒獎典禮」，會後受訪時指出，針對高雄幣做出上述回應。

高雄市政府拚觀光，由大高雄觀光商圈總會和中華科技金融學會合作推出「高雄幣」，日前已在 Android 上線，只要完成身分認證與綁定帳戶設定後，到指定商圈消費就能獲得高雄幣回饋，回饋的高雄幣可用來折抵下次消費，掀起市場討論話題。

市場質疑，高雄幣是否屬於貨幣的一種，甚至是涉及電子支付規範，是否需接受主管機關監理， 顧立雄今日出席華南金控第 3 屆金融科技創新競賽，會後受訪時指出，針對高雄幣做出上述回應。

就他的了解，高雄幣是由消費所產生的，累積的高雄幣可用來折抵消費金額，其概念較接近紅利積點，沒有貨幣的流通與儲值兩大特質，與貨幣不同。

另外，高雄市政府原本爭取要讓金融科技創新第二園區落腳高雄，但隨著高雄市政府改朝換代後，似金融科技第二創新園區也暫無下文。

顧立雄對此表示，高雄市政府換人後，似乎就沒有再提及此事 (設立第二金融科技園區)，但他也說，如果高雄市政府有意設立，金管會仍樂意給予協助。