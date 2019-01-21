M17本周三將上櫃 公開申購承銷價每股198元

円星科技 (M31)(6643-TW) 已於 1 月 9 日完成上櫃前競拍作業，加權平均得標價為 238.57 元，並於 17 日完成公開申購作業，參與申購合格件數為 12.4 萬件，申購倍數高達 213.8 倍，中籤率僅 0.46%，將於周三 ( 23 日) 正式掛牌上櫃，公開申購承銷價為每股 198 元。

M31 為國內少數純積體電路矽智財 (SIP，簡稱 IP) 供應商，成立於 2011 年，主要從事矽智財技術研發及授權服務，其所提供的 IP，已被廣泛應用於行動裝置、儲存裝置、車用電子、穿戴式裝置、AI 及物聯網等眾多領域，所開發的 IP 已獲多家國際知名晶圓代工廠及 IC 設計公司採用，客戶結構堅強。

M31 專注於 IP 授權服務，不只是單獨提供標準化 IP 給客戶，也提供客戶專業的客製化服務、協助客戶解決從設計到量產間的技術問題，並提供先進製程 IP 技術及整合性平台等加值服務。目前與 M31 往來的晶圓代工廠已超過 10 家，IC 設計公司超過 200 家，遍及台灣、美國、中國及歐洲等區域。

M31 具備多項記憶體及高速介面相關專利， 在技術、服務與通路等各方面均具備完整的競爭優勢，在進入障礙相當高的實體層 IP 市場，占有一席之地，且已成為亞洲實體層 IP 產業的領導廠商。

展望未來，M31 的 IP 應用領域廣泛，已獲得眾多國際大廠客戶青睞，加上技術不斷提升，各 IP 也將陸續通過 ISO26262 汽車設計流程認證。面對全球 IP 產業高度成長的趨勢， 將以更完整的 IP 種類及全面服務，擴大與競爭者的距離，除已在市場建立良好口碑外，由於目前處於相當有利的產業發展趨勢，發展前景可期，可預期今年 AI 與車用 IP 將持續驅動高成長動能。

M31 2017 年合併營收 6.34 億元，年增 26.43%，全年每股純益 6.51 元。去年全年營收 7.64 億元，年增 20.53%，創新高，前 3 季每股純益 5.99 元。