【華冠投顧】台積電，初見底部即將完成之雛形。

華冠投顧 2019年1月18號16點40分

在美國政府停擺事件未能解決之下，美國總統川普，也取消了美國代表團前往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇的行程；甚至也取消了眾議院議長佩洛西，乘坐軍機前往阿富汗的行程。這下子，民主黨的憤怒可想而知。這就是總統的特權，對方不給合作的下場。

若停擺事件持續下去，導致的經濟影響是必然的，依據聯邦預算中心的估算，可能導致季度經濟成長率降 0.5 至 2.0%。但美股近期幾乎不受此利空影響，持續走升。但觀察一事件不能只看表象，其背後將引爆的利空可能隨時會出現。因此，投資人務必以謹慎心態來看這事。

03 道瓊，目前仍為多方主控局面，但已漸逼近上方反壓區。後市可觀測下方初步支撐關卡 23780-23610 之區間，此關若遭摜破，則下行力道增。

昨日 2330 台積電，召開法說。報告顯示，估 2019 年第一季公司合併營收在 73 至 74 億美元之間，將季減約 21.9 至 22.9%。放眼 2019 年，下修全年成長預期，估只能比 2018 年稍成長 1.0 至 3.0%。

法說之後，外資法人在報告中大都維持原先評等，但普遍調降目標價。該檔依據日前之述，我看法無變。依據型態，目前上方初步反壓區 225.0-230.0 須被站上，才有上攻之續航力。

台股連續拉抬一周，目前已漸逼近上方反壓區。02 加權，續觀測下方 9668-9635 初步支撐區之力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

看長多，依據型態，上方 328.0-339.0 之反壓區若被站上，則上攻續航力增。 2018 年前 3 季 EPS 已達 72.2 元，估 2018 全年獲利可望挑戰 8.5 個股本，以過往股利政策推算，現金殖利率可望超過 10％；目前本益比約 4 倍，股價偏低。

2330 台積電：

短空長多，目前已初見底部即將完成之雛形。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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