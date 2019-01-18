【華冠投顧】台積電守住價位、指數挑戰半年線

鍾騏遠 分析師

大盤分析》》

加權指數今天再次出現新高點，拜台積電小跌之賜，台股才能夠維持多方斜率不變。其實外資看台積電不是在財報數據，而是著眼在蘋果的缺口，是否有其它的營收可以彌補，這才是外資在乎的。既然其它的營收可以補足，那台積電股價自然有守。只有這根柱子不倒，台股就有上攻的機會。不過，國際股市包括台股，都處在 KD 高檔的位置，除非有非常好的個股投資機會，否則還是建議等待買點出現，再行出手即可。

類股動向》》

指數守住之後，昨天修正的個股，都有買盤進場撿便宜。類股流向光學、英特爾 Purley、MOSFET 等族群，而 PCB 類股則是出現輪動行情。先前強勢的個股 4927 泰鼎 KY、2368 金像電、8155 博智拉回整理，反倒是 3037 欣興、8046 南電、4958 臻鼎 KY 出現跌深反彈。另蘋概股方面，則有 2474 可成、6121 新普、2439 美律較有表現。

扣抵動能》》

今天扣抵動能增加的類股，除了 PCB 跌深的個股之外，包括工具機的 1527 鑽全、1590 亞德克 KY、1597 英瑞 KY 等，量能有跟上後續可望延續動能。另外，台積電維持資本支出，相關設備或廠房個股，斜率也有走升的趨勢，像是 2404 漢唐、2464 盟立、3402 漢科、8049 晶采等，都出現緩步走升的格局。

強勢族群》》

今天盤面上的主流，就是光學族群。這是由 3406 玉晶光所帶動，就連 3008 大立光，也有近 5% 的表現。加上 3019 亞光、3504 揚明光、3441 聯一光等，都出現做價買盤，吸引市場的資金湧入。只是光學類股的半年線下彎，反應跌深的動能之後，是否能夠延續行情向上仍有待觀察，短線有獲利者建議見好就收。

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