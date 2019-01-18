【華冠投顧】台積利空出盡 下週有無補量是重點

華冠投顧 2019年1月18號16點37分

大盤短評：中長空，週線 B 波機率成型，多方防守看 9584，過年前安全期。

盤勢分析

昨天講的兩點，甩轎的可能，台積電利空出盡，目前看來都有這個跡象，大盤今天雖然沒有補量攻擊可惜了，但是量能微增同時收盤創高外，電子指數也站穩 01/02 高點，下周一樣是補量攻擊的機會，但是還是提醒大家，這邊還是反彈，投入資金比重不宜過大，一月低點到現在漲了 500 點，很多人是無感甚至賠錢的，就是因為最近輪動的很快，投入過高比重的資金對績效的正向效果不一定大。

類股方面，5G 概念持續休息，今天輪動到跌深的光學族群 3406 玉晶光漲停、3008 大立光收漲進 7%、3504 揚明光也有進 6% 的表現，還有漲價概念股的 MOSFET 5299 杰力、6435 大中都有半根以上的表現，這兩個要成為大盤轉多的主流機會不大，加上最近輪動的快，今天追高反而要留意下周會不會馬上又轉弱，如果是低檔布局，則要留意停利的機會。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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