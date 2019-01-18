【華冠投顧】台股驚驚漲再創高，紅包行情一路燒到農曆年!

美股續漲，台股在股王大立光 (3008) 高呼下，震盪走高，終場上漲 46 點，以 9836 點作收，收復 9800 點大關，並再創今年新高，成交量 960 億元，周線漲 76 點，連 2 紅。

昨晚美股再拉尾盤續漲，日 K 連 10 紅，主因為達貿易協議，美國財長傳考慮降陸稅。台股延續漲勢，在股王大立光 (3008) 大漲近 7% 高呼帶領下，電子股漲 0.46%，金融股漲 0.26%，傳產股漲 0.62%，OTC 漲 0.51%，加權指數則是續創今年以來新高。焦點股: 台積電 (2330) 昨日法說會，展望第一季營收季減 22%，不如預期，股價下跌 2 元，收 218.5 元。族群方面: 大立光大漲，光學鏡頭吹反攻號角，玉晶光 (3406) 搶攻車載鏡頭有成，Q3 出貨歐美客戶，營運添動能，股價強力攻頂 217.5 元，其他亞光(3019)、先進光(3362)、聯一光(3441)、揚明光(3504) 等跟進齊漲，MOSFET 族群大中 (6435)、杰力(5299)、尼克森(3317) 等轉強大漲。

台股果然如 2 周前破底時預告: 會不一樣! 上周大漲 376 點，本周漲 76 點，連 2 紅! 現在呈現驚驚漲，紅包行情一路燒到農曆年，距離農曆年封關日僅剩 8 個交易日，想賺紅包手腳要快，賺紅包過好年，選股建議大漲衝高後的個股別追，鎖定當下強勢主流股逢低進場操作為宜。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估