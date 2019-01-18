外資趁中國去槓桿抄底商用房地產 投資金額創新高

儘管去年中國房地產市場不景氣，但外資卻利用中國去槓桿之際，一年投資商業房地產金額達到 90 億美元，並占了上海商業房地產市場總銷售額一半，其中以國際私募巨頭黑石集團黑石集團和新加坡開發商嘉德置地 (CapitaLand Ltd.) 的投資金額最大。

與外資大舉買進中國商業房地產形成對比的是，一些中國大型民營企業集團 (例如：陷入財務困境的海航)，則正紛紛退出購買海外房產，甚至開始出售中國國內房地地產。

受到人民幣疲軟的影響，使得海外的買家購買成本更低，而且去槓桿化使得許多中國企業財務緊張，轉而成為商業房地產的賣家而非買家。

中國商業房地產本地和外資購買金額出現此消彼長。(來源：Bloomberg)

根據市場研究公司 Preqin Ltd. 的資料顯示，去年亞洲房地產私募股權基金籌集 156 億美元資金，為外資買房提供充裕的銀彈。

世邦魏理仕中國區研究部主管謝晨表示，中國去槓桿化推動借貸成本的上升，同時抑制了當地投資人的房地產需求，而外國買家則具有融資優勢。

根據世邦魏理仕的 1000 萬美元以上的交易數據，去年外資購買中國商業房地產金額占銷量 31%。根據 Colliers 的說法，外資今年購買商業房地產金額將進一步拉升到占上海和北京總銷量的 40%。

上海商務區的投報率一直上升，吸引嘉德置地和新加坡主權財富基金 GIC Pte 2018 年進行商業房地產投資，嘉德置地在上海最高的雙子塔上花了 18 億美元；去年 12 月，黑石集團也以 12.5 億美元收購上海的辦公大樓和百貨複合式大樓。

謝晨表示，雖然外國投資人購買商業房地產主要集中在北京和上海，但杭州、南京和武漢等城市的投報率上升，也正吸引外資的目光，最熱門的標的主要是出租公寓和物流廠地。