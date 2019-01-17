【華冠投顧】進入《紅包行情》啟動前的洗盤期 未來一周這樣選股及動作會賺大的

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨夜美股再創反彈新高但留上影線，今日台股也是小幅創高後壓回，大致呈現量縮整理格局，終場大盤 + 25 點，OTC 指數 - 0.43%。

歷年逼近年關時，長假賣壓和市場金主結帳賣壓都會出籠，容易先經歷一段壓縮期，況且今年一來年假比較長，二來美股已反彈至下彎季線與頸線的中期反壓區，賣壓較重乃意料中事，自上週五開始便已出現 "大盤委賣張數" 偏重的現象，所以這幾天昇楷才會反覆提醒大家操作上勿輕易追價漲高股。

今天 "大盤委賣張數" 依舊不輕，指數還能收漲主要是靠台積電在撐著，但中小型股則出現較為廣泛的跌勢，尤其是基期偏高或是正乖離偏大的個股跌勢較重，這點也不意外，基期高或是正乖離大意謂著場內籌碼多處於獲利狀態，有賺錢當然容易隨便賣，砍起來就不手軟了。

不過賣壓偏重只是一段過渡期，歷年來都是如此，後市行情依然可期。試想，控盤者明知年前有賣壓、美股彈到壓力區，卻在這兩週把大盤拉到季線位置、把 OTC 指數拉到接近半年線，兩大指數都來到去年 11 月或 12 月間的主要套牢帶，除了要面對前述原本就會出來的賣壓外，還多了套牢籌碼的解套壓力，明知山有虎，偏向虎山行，打的是什麼主意？自然不會是佛心來著。

＜操作策略＞

了解盤勢的內在結構之後，落實到操作面就是避免追高，尤其對基期偏高或是正乖離偏大的個股更要慎選切入點，免得陷入短套。現階段選股方向最好以基期較低或接近整理末段的個股為主（像今天強攻的個股愛普、位速、昱泉、光罩... 幾乎都是整理至末段的低基期股），原先的強勢股則待拉回量縮再行低接。

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＜被動元件族群＞

被動元件三巨頭近日浮現止穩契機，《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》之短、中期均線糾結等待表態，一旦連最弱的龍頭《2327 國巨》也能站上季線同時突破 12/13 大摩降評利空當天高點，完成型態上的「破底翻」走勢，整個族群轉強的條件將更趨成熟，而部分線形提早轉強的二線股當屬更佳選擇，這些潛力股也列在【搶賺年終過好年】裡頭，歡迎免費索取。

＜強弱勢股＞

今日強勢股除了《4536 拓凱》、《6180 橘子》、《9938 百合》... 基期較高外；其餘多屬低基期、整理已久的個股，如《6531 愛普》、《3508 位速》、《2338 光罩》... 等。

今日弱勢股仍集中在高基期或正乖離過大個股之回檔修正，如《6533 晶心科》、《5457 宣德》、《9951 皇田》、《6176 瑞儀》、《2345 智邦》、《5288 豐祥 - KY》... 等。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。