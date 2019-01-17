【豐銀投顧】本週拉回實屬正常

◆盤勢分析

上週五我們就提醒，在本週台指期結算過後指數很容易拉回。其實筆者並不是能預先知道台積電的法說會結果會不好，也不是有什麼內線消息。個股有可能有內線，盤勢不可能！之所以會預測在台指期結算後容易拉回，完全是依技術分析的角度來看罷了。其一，筆者認為目前 5 日線與月線所形成的正乖離已經逐步擴大，此處再追多單有危險。其二，指數從低點反彈至今已接近 500 點，在極短線上都已有過熱之嫌，此時暫時冷卻並無不合理之處。其三，筆者所發明的「神奇動能」已經出現動能不上不下的情況。要做多的話，要不就是下跌的過程中動能急縮; 要不就是上漲的過程動能緩增。目前看來都沒有這些現象，那麼怎麼能做多呢？

當然，今天指數並沒有下跌，筆者也還沒有看空這個盤勢。只是短線上大盤即將由連續上漲的走勢轉為橫盤整理。操作上從之前的「拉回做多」改為「高出低進」。但筆者認為回檔的機率較高，因此就算是區間操作，筆者的建議還是盡量不要做多。而從國際情勢來看，許多人在討論英國脫歐及美國政府關門，把這二件事當成是最近盤勢漲不動的主因。其實這是二碼子事，不必因為這種事情擔心。從中期的角度來看，台股在大跌之後稍微緩和一下是應該的。況且在中、美二大國的寬鬆貨幣政策之下，指數反彈也必定是可以期待的事，最近可能出現的回檔反而是給投資人另一次進場的機會，不必擔心。

從技術面來看，之後台股的回檔應該是正常的，但回檔不是翻空、回檔反而要找機會進場。至於要回檔到何時？看指數不如看量能。筆者的「神奇動能」出現量能急縮之時，就可以視為止跌的買點開始進場佈局多單。在此之前操作還是應該要保守為宜，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師